Planenschlitzer auf Hansens Holz angefahren – ukrainischer Trucker wird freigesprochen

Döbeln/Roßwein

Über diese spektakuläre Geschichte berichtete die Polizei vor zwei Jahren: Ein Lkw fährt auf dem Rastplatz Hansens Holz einen mutmaßlichen Planenschlitzer an. Diesen trifft die Polizei später 40 Kilometer weiter auf dem Rastplatz Muldental mit stark blutender Wunde am Oberschenkel.

Die Beamten glauben ihm die Geschichte nicht, der Laster habe ihn erwischt, als er gerade austreten war.Aber auch für den Lkw-Fahrer hat der Vorfall Folgen. Das Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl – also ein Urteil ohne Hauptverhandlung. Fast ein dreiviertel Jahr Haft mit Bewährung sieht dieses schriftliche Urteil als Strafe für die angebliche gefährliche +Körperverletzung vor. Dagegen hat der Ukrainer Einspruch eingelegt.

Diesen verhandelte nun Richterin Marion Zöllner im Amtsgericht Döbeln. Es war der zweite Anlauf, nachdem es am ersten Prozesstag mit einigen Zeugen nicht geklappt hatte. Der Angeklagte berichtete nun von einem Angriff. Die Diebe hätten ins Fahrerhaus gewollt, einer habe sogar ein Messer gehabt. Darum habe er den Lkw angelassen, sei vor und zurück gefahren. „Ich wollte nur noch weg“, sagte der Mann. Bei dem Versuch, seinen zugeparkten Lkw freizulenken, habe er den Polen angefahren, dies aber nicht gleich bemerkt.

„Im Ergebnis der heutigen Beweisaufnahme gehe ich ebenfalls davon aus, dass sich mein Mandant keiner Straftat schuldig gemacht hat“, sagte Verteidigeranwalt Ulrich Eppinger. „Wir haben es eindeutig mit einem unmittelbaren Angriff auf den Fahrer zu tun gehabt.“ Man müsse auch diesen psychischen Ausnahmezustand beachten, sagte der Verteidiger, sein Mandant wurde mitten in der Nacht geweckt und Kriminelle machen sich an seinem Laster zu schaffen. Ulrich Eppinger beantragte, so wie es auch die Staatsanwältin getan hatte, den Trucker freizusprechen.

Dem folgte die Richterin. „Ich bin ebenso wie die Staatsanwältin und der Herr Verteidiger von einer Notwehrsituation überzeugt“, sagte Marion Zöllner, als sie den Freispruch begründete.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel