Großweitzschen

In der Nacht auf Samstag schlitzten Unbekannte auf dem Rastplatz „Mühlenberg“ an der Autobahn 14 – auf Höhe Wollsdorf – in Fahrtrichtung Leipzig die Plane eines Sattelzuganhängers auf. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Leipzig am Montag mit. Zunächst wurden die Schlitzer nur aktiv, um einen Blick auf die geladene Ware zu werfen.

„In diesem Fall interessierten sich die Diebe für die geladene Ware, woraufhin sie die Plane mit einem weiteren Schlitz versahen und durch diesen hochwertige Elektronikartikel im Wert von mehr als 10.000 Euro von insgesamt zweieinhalb Paletten entnahmen“, so die Polizei weiter. Die Diebe luden die Beute anschließend in ihr eigenes Fahrzeug und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub. Die Beamten ermitteln nun wegen schweren Bandendiebstahls.

Von ap/DAZ