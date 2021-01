Ostrau/Zschörnewitz

Den Höchstgewinn in der PS-Lotterie der Sparkasse sahnte Christine Büttner aus Zschörnewitz ab. Von ihrem Glück erfuhr sie schon vor den Feiertagen Ende des letzten Jahres. „Ich wollte sie nicht so lange warten lassen und ihr zum Jahresende eine Freude machen“, sagt Ulrike Mutz, die als Sparkassenberaterin in der Ostrauer Filiale tätig ist. 5 000 Euro gehören nun der Ostrauerin. Seit etwa sieben Jahren macht sie bei der PS-Lotterie mit. Noch nie zuvor hatte sie etwas gewonnen. Jetzt hat es geklappt. Und die Zschörnewitzerin war richtig überrascht. Was sie nun mit dem Gewinn vor hat? „Ich möchte mir ein Hörgerät kaufen“, sagt Christine Büttner. „Und vielleicht mal mit meinen Kindern essen gehen. Ich habe eine große Familie.“ Denen will sie mit ihrem Gewinn auch eine Freude machen. Christine Büttner ist nicht die erste glückliche Gewinnerin. „Wir haben oft Gewinner aus der Region“, weiß Ulrike Mutz.

Von Stephanie Helm