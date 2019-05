Gödelitz

Irina Scherbakowa ist der nächste hochkarätige Gast in der Alten Schäferei auf Gut Gödelitz am Sonnabend um 18 Uhr. Die Forschungsgebiete der Historikerin und Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial umfassen Totalitarismus, Stalinismus, Gulag und sowjetische Speziallager auf deutschem Boden nach 1945 sowie Fragen der Erinnerungspolitik.

Memorial ermutigt Stalin-Opfer und deren Angehörige, Zeugnis abzulegen. Sie kritisiert, dass es in Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion keine Aufarbeitung der Vergangenheit gegeben hat und dass Russland seine Geschichte seit 2000 propagandistisch umschreibt.

Wer schreibt russische Geschichte um?

In dem Buch „Die Hände meines Vaters“ (2017) erzählt sie die Geschichte ihrer jüdisch-russischen Familie – von Pogromen über die Oktoberrevolution bis in die Jahre nach der Sowjetunion. Das Buch ist eine epische russische Familiengeschichte des ganzen 20. Jahrhunderts, einer Familie die alle Schrecknisse miterlebt hat.

Irina Scherbakowas Forschung wirft interessanter Fragen auf: Was veranlasst sie von „Neostalinismus“ zu sprechen? Wer schreibt die russische Geschichte propagandistisch um? Was wurde in Russland aus den verheißungsvollen Begriffen Perestroika und Glasnost? Dies und weiteres bespricht der Journalist Alfred Eichhorn mit ihr auf der Bühne.

Anmeldung bis 31. Mai

Interessenten melden sich bis Freitag unter Tel. 034325/20434 oder 20306 oder per E-Mail an buero@gutgoedelitz.de an. Der Eintritt kostet 15 Euro für Nicht-Mitglieder des Ost-West-Forums.

Von Sebastian Fink