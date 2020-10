Pöbeln in Döbeln und stehlen in Steina – der Polizeibericht vom Wochenende

Döbeln/Steina

Weil ein alkoholisierter Mann vor einem Supermarkt an der Grimmaischen Straße Passanten belästigte, musste die Polizei am Sonnabendvormittag einschreiten. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann seine Personalien nicht bekannt. Als er im weiteren Verlauf nach den Beamten schlug, nahmen ihn die Polizisten schließlich in Gewahrsam. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten sie seine Identität klären. Gegen den 30-jährigen Polen wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. In den Nachtstunden wurde er aus der Polizeidienststelle entlassen.

Einbrecher schlugen in der Nacht zum Sonnabend in Steina zu. Die unbekannten Täter haben in der Ortslage das Fenster eines Firmengebäudes aufgebrochen und sich so Zutritt ins Innere verschafft. Passiert ist das laut Polizei zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr. Die Diebe stahlen zwei Geldkassetten mit Bargeld. Der Stehl- sowie Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1 500 Euro.

Von daz