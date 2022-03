Leisnig

In der Polditzer Kirche gibt es am Sonntag ein Konzert mit dem Concerto Vocale. Das steht wie schon das vorangegangene Konzert unter der Leitung von Gotthold Schwarz, dem vormaligen Thomaskantor. Ab 16.30 Uhr ist Musik aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach zu hören. In dem Chor Concerto Vocale findet sich ein Großteil ehemaliger Mitwirkender aus dem Thomanerchor sowie zahlreiche weitere ausgebildete Chorsänger aus Sachsen. Zudem musiziert das Sächsische Barockorchester.

Pfarrhaus Zschoppach als Unterkunft

Der Konzert-Erlös in Form einer Kollekte kommt Menschen zugute, die aus der Ukraine vor dem dortigen Krieg nach Deutschland fliehen und hier eine Unterkunft benötigen. Vor zwei Wochen, als Schwarz erstmals mit befreundeten Musikern in Polditz aufgetreten war, kamen rund 800 Euro zusammen. Dieses Geld bildete den Grundstock für einen finanziellen Fonds für die Kirchgemeinde Zschoppach, um in Zschoppach das leer stehende Pfarrhaus für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorzubereiten.

Gebäude herrichten

Zuletzt war das Haus vermietet gewesen. Nach mehreren Jahren des Leerstandes soll jetzt wieder Leben einziehen. Die Entscheidung hat der Kirchvorstand getroffen und das Pfarrhaus bei der dafür zuständigen Behörde beim Freistaat Sachsen gemeldet, die für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge zuständig ist. Jetzt soll das Gebäude für den neuen Zweck hergerichtet werden.

Von Steffi Robak