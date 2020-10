Polditz: Mit Amarcord und Kalmus raus aus musikalischer Versenkung

Polditz

Ein seltenes Intermezzo erlebten die Besucher der Polditzer Kirche am Freitag. Ein gemeinsames Konzert von zwei der renommiertesten A-Capella-Ensembles Leipzigs, von Amarcord und Kalmus, beendete die musikalische Pause in dem Gotteshaus, das sonst jedes Jahr mit einem Orgelreigen beziehungsweise Orgelsommer aufwartet. Mit der jüngsten Veranstaltung wurde nun eins dieser Konzerte nachgeholt.

Die Sänger luden ein zu einer musikalischen Reise von Deutschland nach Italien, was nicht allein das Zusammengehörigkeitsgefühl der zwei Ensembles verdeutlicht. So sieht es der Orgelvereinsvorsitzende Peter Fritzsch: „Auch die vielen Nachfragen nach unseren Konzerten in diesem Sommer haben dies gezeigt. Die Konzerte hier leben von dem Zusammenhalt der Musiker und auch der Leute, die zu unseren Veranstaltungen kommen.“ Und es zeige, dass Polditz in der sächsischen Kulturlandschaft als Veranstaltungsort wahrgenommen werde.

Anzeige

Für die Orgelwoche hatte neben der Stadt Leisnig der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen seine Unterstützung zugesichert. Auch habe der Freistaat Sachsen über den Landestourismusverband im Vorfeld 1000 Euro als Förderung für das jüngste Konzert zugesagt.

Fritzsch: „Das gibt mir die Hoffnung, wir werden auch in Krisenzeiten nicht aus der Kulturlandschaft Sachsens verschwinden.“ Das Konzert spreche nicht zuletzt auch für ein gegenseitiges Entgegenkommen zwischen den Musikern und dem Orgelverein.

Von Steffi Robak