Polditz: Mit Schub der Corona-Krise in die Biergartensaison

Leisnig

Im und am Gasthaus Zur Alten Bäckerei in Polditz wird derzeit die Schaufel geschwungen statt der Kochlöffel. Für die Eröffnung der bevorstehenden Biergartensaison bauen Mitarbeiter der Firma Konrad aus Zschaitz die Terrasse um. Am 1. Mai, so es die dann geltenden Bestimmungen zulassen, wird in Polditz die Saison eröffnet.

„Die Außengastronomie wird neuer Schwerpunkt“, sagt Betreiber Jörg Heinzmann. Er hofft darauf, open air in den Frühling und Sommer starten zu können. „Ich will wieder richtige Gastronomie machen“, sagt er, obwohl der Abhol- und Lieferservice gut laufe. Er habe sogar Leute auf das Gasthaus in Polditz aufmerksam gemacht, die bisher maximal die Kirche kannten. Doch Heinzmann möchte wieder Gäste bewirten. Die Umbauarbeiten gehören zum neuen Konzept, für welches die Corona-Krise den Anstoß gibt. Ursprünglich sollten sie bereits 2020 über die Bühne gehen – so war es in Absprache mit dem Inhaber des Gasthauses, Heizmanns Vater Rolf, abgesprochen. Denn 2020 war es genau 15 Jahre her, dass Jörg Heinzmann die frühere Bäckerei als Gasthaus öffnete. Dann kam mit der Corona-Krise alles anders. In den unsicheren Monaten des vergangenen Jahres lagen die Umbauabsichten auf Eis. „Mein Vater hatte schon immer die Absicht, unter seiner Regie noch bauen zu lassen, bevor er das Gasthaus an mich als nachfolgenden Inhaber übergibt“, sagt Heinzmann. „Für dieses Jahr haben wir den Schritt gewagt“ – auch wenn die von der Politik versprochene Überbrückungshilfe noch immer nicht voll gezahlt sei.

Mehr Inlandstourismus

Die Erweiterung der Sitzplatzkapazität geht einher mit dem Wandel im Geschäftsbetrieb. Während es früher im Biergarten 16 Sitzplätze gab, werden es nach dem Umbau 26 Plätze sein. Damit gibt es dann draußen sogar etwas mehr Plätze als drinnen. Das Gasthaus werde ab der bevorstehenden Saison stärker in den Bustourismus einbezogen. Das hat Heinzmann zusammen mit Ehemann Torsten Pessel beschlossen, der das Reisebüro Zur Alten Bäckerei betreibt. „In den Monaten mit den Reisebeschränkungen gewann der Inlandstourismus gegenüber dem Auslandstourismus an Gewicht“, so Pessel. Sachsen als Reiseziel werde stärker wahrgenommen von Menschen, die zuvor von den dortigen touristischen Angeboten noch nichts gehört oder diese nicht ins Auge gefasst hatten. Pessel macht die Beobachtungen nicht alleine. „Gastronomen wie auch Reiseveranstalter pflegen schon immer verschiedenste Kontakte, die auch auf Kooperationen hinauslaufen“, sagt Pessel. Das Interesse aktiver Menschen, die gern reisen, richte sich derzeit stark auf das Inland. „Und wir haben in und um Leisnig neben der Burg Mildenstein eine Menge zu bieten, weswegen jetzt schon das Interesse an unserer Region spürbar stieg.“ Dieser Schub, resultierend aus der Corona-Krise, solle jetzt für das Gasthaus ebenso wie für das Reisebüro genutzt werden.

Von Steffi Robak