Apian-Oberschule: Toiletten ein Saustall, Hausmeister soll helfen

Leisnig

Schüler und Schultoiletten, dass ist so ein Thema für sich, zudem, wenn sich die Schüler selber darüber beschweren, dass der Zustand der sanitären Anlagen zu wünschen übrig lässt. Zum wiederholten mal hat es das Thema auf die Agenda einer Jugendstadtratssitzung geschafft. Unter anderem beklagen die Schüler, vorrangig Schülerinnen von der Apian-Oberschule, dass sich an einer Stelle, in eine Nische immer wieder Müll ansammelt.

Das könnten die Schüler genau genommen selbst beheben, indem sie den auf der Toilette anfallenden Müll, was auch immer das sein mag, dorthin entsorgen, wohin er gehört. Doch das scheint nicht das einzige Problem zu sein. In ihrem Antrag vorm Jugendstadtrat heißt es, der Stadtrat möge beschießen, dass die Situation auf den Schultoiletten umgehend verbessert werden soll. Das Problem sei bekannt, es sei nur seither nichts unternommen worden.

Und genau das stimmt, denn: Vor einem Jahr ,in der damaligen Jugendstadtratssitzung waren auch schon die Schultoiletten ein Thema. Speziell ging es darum, zusätzliche Toiletten zu installieren auf Etagen, wo es bisher noch keine gibt.

„Es hatte dazu nach dem vorigen Jugendstadtrat sogar eine Begehung geben“, erinnert sich Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Ein konkretes Vorhaben hatte sich jedoch nicht daraus entwickelt. „Es ist ja auch immer eine Frage des Geldes, wovon immer nicht genug vorhanden ist“, sagt sie.

Für die nun in diesem Jahr von den Schülern vorgebrachten Probleme müsste die Stadt nach Schätzungen der Schüler lediglich rund 3000 Euro in die Hand nehmen. Behoben werden solle damit folgende Mängel: Einige der Türen seien zeitweise nicht abschließbar. Den Wasserhähnen fehlt teils der Wasserdruck. Der Toilettenvorraum ist renovierungsbedürftig, könnte neue Farbe vertragen und es müsse eine Lösung her, damit diese Müllablagefläche in der Nische beziehungsweise im Bogen verschwindet.

Ein Großteil der Arbeiten könnte wahrscheinlich direkt vom Hausmeister erledigt werden, so schätzen das die Schüler selber ein. Hauptamtsleiterin Sylvia Dießmann hatte den Schülern bereits während der Sitzung signalisiert: Einige der Mängel seien bei der Stadtverwaltung als Schulträger bereits bekannt. Und: Es seien sogar schon Aufträge abgefordert worden.

Die Angelegenheit ist in Arbeit. In der Abstimmung beim Jugendstadtrat waren sich alle einig, dass das erledigt werden soll, und das dafür nötige Geld aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt werden muss.

Von Steffi Robak