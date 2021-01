Döbeln

In der Breite Straße in Döbeln betrat am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Mann ein Geschäft und verwickelte die anwesende Angestellte (18) in ein Beratungsgespräch. Als die 18-Jährige für einen Moment den Verkaufsraum verließ, riss der Mann eine Sonnenbrille im Wert von 120 Euro aus einem Warenträger und rannte damit aus dem Geschäft. Vom Gepolter auf das Geschehen aufmerksam geworden, rannte die 18-Jährige dem Dieb hinterher und konnte ihn auf einem Parkplatz festhalten. Mehrmals machte sie dem Mann lautstark klar, dass er die Brille rausrücken solle. Als noch ein Zeuge hinzukam, gab der Täter die Sonnenbrille raus und nahm anschließend die Beine in die Hand. Die alarmierten Polizisten konnten den flüchtigen Tatverdächtigen schließlich ermitteln. Es handelt sich um einen 42-jährigen algerischen Staatsbürger, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet wurde.

Von DAZ