Döbeln

Ein seit gut dreieinhalb Monaten offenbar ungelöster Fall von EC-Karten-Betrug in Döbeln beschäftigt die Ermittler nach wie vor. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Betrüger.

Geschädigte ist eine 63-Jährige. Die Frau bemerkte gegen 11 Uhr beim Bezahlen im Lidl an der Schlachthofstraße am 17. September, dass ihre Geldbörse fehlt. Darin befand sich auch die EC-Karte der Frau. „Nur etwa 30 Minuten später, gegen 11.30 Uhr, hob ein unbekannter Mann mit der gestohlenen Geldkarte an einem Bankautomaten an der Weststraße mehrere hundert Euro Bargeld vom Konto der Geschädigten ab“, heißt es dazu weiter von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Überwachungskamera über den Geldautomaten hat den mutmaßlichen Betrüger abgelichtet. Der Verdächtige trug zu diesem Zeitpunkt blaue Arbeitskleidung und ein dunkles Basecap. Wer weitere Angaben zur Identität des Mannes oder seinem Aufenthaltsort machen kann, kann sich beim Döbelner Polizeirevier unter der Telefonnummer 03431/6590 melden.

Von DAZ