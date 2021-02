Polizei fahndet nach Planenschlitzern

Großweitzschen/Niederranschütz

Nach einem schweren Bandendiebstahl in Verbindung mit Sachbeschädigung fahndet die Polizeidirektion Chemnitz nun öffentlich mit mehreren Bildern einer Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern. Unbekannte hatten in den frühen Samstagmorgenstunden des 15. August 2020, zwischen 2.20 und 3.20 Uhr, auf einem Autohof in der Straße „Heiterer Blick“ die Plane eines abgestellten Lkw DAF-Gespanns einer polnischen Speditionsfirma aufgeschlitzt.

Klamotten geklaut

Mindestens drei unbekannte Täter schnitten zunächst die Plane des Sattelaufliegers auf und gelangten dadurch auf die Ladefläche. Im weiteren Verlauf entwendeten sie zwölf Kartons mit Bekleidungsartikeln im Wert von insgesamt zirka 1.000 Euro von der Ladefläche und verluden diese in einen Transporter. Die Bande flüchtete letztlich mit dem Diebesgut. Die Beschädigungen an der Plane des Sattelaufliegers summieren sich auf insgesamt etwa 500 Euro.

Wer erkennt die Täter?

Mithilfe einer Überwachungskamera konnten mehrere Lichtbilder der Täter gefertigt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.Wer erkennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu ihrer Identität beziehungsweise zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter der Rufnummer 0371/38 73 448 entgegen. Die Fotos der Überwachungskamera sind auf dem Fahndungsportal der Polizei Sachsen zu finden.

