Polizei findet Zeugin nicht – Roßweiner Dachschaden-Fall geht in vierte Runde

Rosswein

Hat der Angeklagte Steine geworfen und damit in einer Septembernacht 2018 Dachschindeln an einem Haus in der Roßweiner Stadtbadstraße beschädigt? Die bisherigen Zeugenaussagen konnten die Schuld des Roßweiners nicht untermauern, weshalb Verteidiger Martin Göddenhenrich am mittlerweile dritten Verhandlungstag auch auf Einstellung des Verfahrens plädierte. Die Staatsanwaltschaft allerdings forderte, eine weitere Zeugin zu hören, die in dem betroffenen Haus lebt und in der Tatnacht die Polizei gerufen hatte. Eigentlich sollte die junge Frau auch längst ausgesagt haben. Allerdings war die 21-Jährige den ersten beiden Verhandlungstagen trotz Aufforderung fern geblieben und konnte auch für den dritten Verhandlungstag nicht von der Polizei gestellt werden.

Richterin und Anwalt hegen Zweifel

Ob sie tatsächlich Licht ins Dunkel der zahlreichen widersprüchlichen Aussagen zum Tathergang bringen kann, zweifelt nicht nur Richterin Nancy Weiß an, sondern auch Anwalt Martin Göddenhenrich. Seinem Klienten wird vorgeworfen, in der Nacht des 15. September 2018 gemeinsam mit zwei Kumpanen vor einem Pub in der Stadtbadstraße gepöbelt zu haben, Steine geworfen und einen Briefkasten am Haus abgetreten zu haben. Als Einziger hatte er den Strafbefehl nicht anerkannt, weshalb er nun vor Gericht sitzt.

Aussage des Hauseigentümers hilft nicht weiter

Ebenfalls keine wesentlichen Erkenntnisse gebracht hatte die Aussage des Hauseigentümers, der wie seine Mieterin für den dritten Verhandlungstag geladen war. Dem 67-Jährigen gehört nicht nur das beschädigte Haus, sondern er betreibt auch das Pub, in dem die drei Männer in besagter Nacht getrunken hatten und vor dem sie randaliert haben sollen. Er selbst war nicht anwesend – „Ich schlafe nachts“ –, sondern er war am nächsten Tag von seiner Bedienung zum Tathergang informiert worden, woraufhin er die Anzeige gegen die drei Männer gestellt hatte. Den Angeklagten habe er allerdings noch nie persönlich gesehen, wohingegen ein anderer der drei Männer nach dem Vorfall bei ihm gewesen sei um zu unterstreichen, dass er nichts mit den verursachten Schäden zu tun habe.

Verhandlung geht in die vierte Runde

Was den Schaden an seinem Dach angeht, hatte der 67-Jährige diesen im Zuge einer größeren Reparatur in Folge von Sturm gleich mit reparieren lassen. Rund 250 bis 280 Euro habe es laut beauftragtem Dachdecker gekostet, die durch die vermeintlichen Steinwürfe in der Nacht hervorgerufenen Löcher mit neuen Ziegeln zu schließen. Bezahlt hat das die Versicherung.

Um am vierten Verhandlungstag ein Urteil darüber fällen zu können, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht, soll die 21-jährige Zeugin ein weiteres Mal mit Hilfe der Polizei vorgeführt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk