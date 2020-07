Polizei geht in Geringswalde mutmaßliche Drogendealerin ins Netz

Gereingswalde

Eine einfache Verkehrskontrolle Kontrolle endete für eine mutmaßliche Drogendealerin in einer Justizvollzugsanstalt. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei in Geringswalde auf der Rochlitzer Straße verschiedenen Autofahrer. Darunter war der 25-Jährige, in dessen Wagen eine junge Frau saß, die sich später als mutmaßliche Drogendealerin entpuppte.

Bargeld in szenetypischer Stückelung

In seinem Auto fanden die Beamten bei der Insassin (31) etwa 3,6 Gramm Crystal in zwei Röhrchen, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie eine Feinwaage und mehrere Cliptütchen mit Anhaftungen von Crystal. Daraufhin wurde über die zuständige Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Frau erwirkt.

Anzeige

31-jährige Frau wurde festgenommen

Dort konnten die Polizisten neben mehreren hundert Euro Bargeld noch reichlich 11,5 Gramm Crystal, acht Gramm Cannabis, etwa fünf Gramm Marihuana und geringe Mengen Ecstasy sicherstellen. Die 31-jährige mutmaßliche Drogendealerin wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einem Richter vorgeführt.

Weitere LVZ+ Artikel

Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Es wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen sie ermittelt.

Von daz