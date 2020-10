Polizei hat Tipps für Kleingärtner in Hartha

Hartha

Der Unmut der Pächter ist groß. Mehrfach sind dieses Jahr Unbekannte in Hartha in Gartenlauben eingebrochen. Den Pächtern entstanden Schäden über mehrere Hundert Euro. Der letzte Einbruch liegt nun etwas über einen Monat zurück. Seitdem wurden keine weiteren Einbrüche gemeldet. Konkrete Hinweise zu den Tätern gibt es laut der Polizeidirektion Chemnitz nicht. In ein paar kürzlichen Fällen würden die Ermittlungen jedoch weiter andauern. Nun hat sich die Gartensaison dem Ende zugeneigt. In den Wintermonaten sind die Kleingärten zumeist verlassen.

So können sich Kleingärtner schützen

Um Einbrüchen vorzubeugen bestreife die Polizei Harthas Stadtgebiet und auch die Kleingärten mit uniformierten und zivilen Beamten in unregelmäßigen Abständen. Aber auch die Pächter der Gärten können sich schützen. Die Polizei empfiehlt, Türen und Fenster sichtbar abzusichern. Fenster könnten zum Beispiel mit Holzplatten von innen verschraubt werden. Fensterläden sollten stabil gebaut sein und verriegelt werden. Leitern, Mülltonnen oder auch andere Gegenstände, die für einen Einstieg nützlich wären, sollten weggeschlossen werden. Genauso verhalte es sich mit Werkzeugen und Gartengeräten. Bei längerer Abwesenheit rät die Polizei dazu äußerlich sichtbare Gegenstände, wie Satellitenschüsseln, abzubauen. Auch sollten Wertgegenstände, wie Fernseher oder Radios, besser nicht auf dem Gartengrundstück zurückgelassen werden. Zu guter Letzt sei ein guter Kontakt unter den Pächtern sehr hilfreich. Auf die Grundstücke der Nachbarn Acht zu geben, könne sehr hilfreich sein. Besteht ein Einbruchsverdacht, sei sofort die Polizei zu informieren.

Von Tim Niklas Herholz