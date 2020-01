Polizei im Einsatz – Kommt die Waldheimer Talstraße jetzt zur Ruhe?

Waldheim

Am Freitag waren Polizeibeamte an der Waldheimer Talstraße im Einsatz und nahmen einen Mann mit. Wie Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mitteilt, hat es sich dabei jedoch nicht um eine Festnahme gehandelt. Die Beamten vor Ort hätten Amtshilfe geleistet, bei der es um die Unterbringung der Person in einer Anstalt ging. Ob es sich dabei um den 18-Jährigen handelt, der an der Talstraße in der Vergangenheit bereits mehrfach für Unruhe sorgte, konnte Rydzik mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen nicht weiter kommentieren.

Zwei Vorfälle innerhalb weniger Wochen

Bereits im Dezember vergangenen Jahres soll ein 18-Jähriger einen Anwohner der Talstraße mit einem Messer bedroht und zudem ein Auto demoliert haben. Beamte hatten den Mann damals überwältigt und mitgenommen, aber nicht drinnen behalten, sondern wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der jüngste bekanntgewordene Vorfall von der Talstraße ereignete sich am 20. Januar. Nach Informationen der DAZ sollen mehrere Ausländer versucht haben, bei dem 18-Jährigen Drogen zu kaufen. Aber eine Frau wollte sie nicht ins Haus lassen, woraufhin einer der Männer handgreiflich wurde. Schließlich sei die Polizei gekommen.

Sachverhalt nicht komplett klar

Aus deren Sicht gestaltet sich der Sachverhalt allerdings noch etwas rätselhaft. Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz, erklärte der DAZ gegenüber damals am Tag danach: „Den Polizeieinsatz am gestrigen Tag kann ich zunächst bestätigen, wobei der Grundsachverhalt noch ein Stück weit unklar ist. Durch eine Zeugin wurde gegen 15 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einer Jugendlichen und einem jungen Mann gemeldet, wobei die Jugendliche verletzt wurde.“ Als die Beamten eintrafen, war der junge Mann bereits verschwunden. „Von wem die Auseinandersetzung ausging und welches Motiv dahintersteckt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Andrzej Rydzik. Auch muss die Polizei noch klären, ob es sich bei dem geflohenen jungen Mann um den Tatverdächtigen vom 30. Dezember handelt, ob und wie er in die üble Geschichte verstrickt ist.

