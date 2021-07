Polizei kontrolliert in Nossen Abfahr-Verbot für LKW

Nossen

LKW über 3,5 Tonnen dürfen seit dem Wochenende nicht mehr von der A 4 oder der A 14 abfahren, um die fast täglichen Staus am Nossener Dreieck zu umgehen (DAZ berichtete). Lieferverkehr ist von der Regelung ausgenommen. Entsprechend große Schilder, die darauf hinweisen, befinden sich unter anderem an der A 14 vor den Abfahrten Nossen-Nord und -Ost sowie an der A 4 vor Siebenlehn. Die Frage, ob das auch kontrolliert wird, hat die Polizei am Montag gleich mit Taten beantwortet. So gab es seit dem Morgen zum Beispiel am Kreisverkehr Deutschenbora (Nossen), also dort, wo man am schnellsten von der A14 auf die Staatsstraße 36 Richtung Wilsdruff wechseln kann, eine groß angelegte Polizeikontrolle. Die Beamten hielten die Kraftfahrer an, die mit ihren Brummis nicht hätten abfahren dürfen und verwiesen auf das Verbot. Allerdings sorgte das auch für Verkehrsbehinderungen an dem Kreisel.

Hintergrund des Abfahr-Verbotes ist, dass in den zurückliegenden Wochen wegen der Staus auf den Autobahnen 4 und 14 tausende Laster und PKW zusätzlich auf die Staatsstraße 36 ausgewichen sind, um nach Wilsdruff/Dresden zu gelangen. Vor allem die Bewohner der Orte Tanneberg und Limbach leiden unter dem stark erhöhten Verkehrsaufkommen.

Von daz/obü