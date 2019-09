Leisnig/Hartha

Wohl einer aufmerksamen Anwohnerin sei Dank sind der Polizei in Leisnig in der Nacht auf Dienstag zwei mutmaßliche Baustellendiebe ins Netz gegangen. Diese hatten sich wohl zwei Rüttelplatten, Auffahrrampen und weitere Baumaterialien unter den Nagel gerissen und waren außerdem mit Kennzeichen unterwegs, die nur kurz zuvor in Hartha gestohlen wurden.

Fette Beute ohne Fahrerlaubnis

Die Geschichte nahm ihren Lauf, als der Anwohnerin auffiel, dass von einer Baustelle an der Johannistalstraße ein Radlader weggefahren wurde, dieser jedoch nur wenige Minuten später wieder an Ort und Stelle stand. Die von der Frau alarmierte Polizei leitete eine sogenannte Tatortbereichsfahndung ein und schaute sich so in der Umgebung um. Dabei kontrollierten die Beamten ein Fahrzeuggespann. Der 37-jährige Fahrer war nicht nur mit einer geringen Menge Betäubungsmittel unterwegs, sondern saß zudem auch ohne eine gültige Fahrerlaubnis hinterm Steuer des Transporters. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf dem Anhänger, der wohl selbst auch gestohlen war, auf das besagte mutmaßliche Diebesgut.

Vorläufige Festnahme

Also klickten sowohl bei dem 37-Jährigen als auch bei seinem 26-jährigen Beifahrer die Handschellen – die Polizei nahm beide vorläufig fest und stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher. „Die Ermittlungen unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an“, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz weiter mit.

Von ap/DAZ