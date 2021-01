Polizei löst Party in Kriebstein auf

Region Döbeln

Die Polizei verzeichnete zwischen Sonnabend und Sonntag früh insgesamt gut 50 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung im gesamten Direktionsbereich Chemnitz. Auch am Freitag mussten die Beamten zahlreiche Anzeigen in dem Zusammenhang erstatten. Neben mehreren Feststellungen von Verstößen gegen die geltende Ausgangsbeschränkung und -sperre betraf das vor allem auch Zusammenkünfte mit mehreren Personen, die die Polizei beendete.

Acht Anzeigen

Nach einem Körperverletzungsdelikt waren Polizisten in der Nacht zum Sonntag in Kriebstein im Einsatz. Dort hatten zunächst Unbekannte einen 25-Jähriger geschlagen, so dass er verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie sich herausstellte, war er zuvor offenbar bei einer Feierlichkeit in Kriebstein gewesen, wo es zu Unstimmigkeiten kam. Die Beamten suchten den Ort der Feier auf und fanden dort einen Tatverdächtigen (25, deutsche Staatsangehörigkeit) vor. In dessen Wohnung stellten die Beamten zudem eine Party fest, die beendet wurde. Acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen dort Anwesende waren die Folge. Außerdem ermittelt die Polizei auch wegen gefährlicher Körperverletzung.

Feiern in Garage und Garten

Weitere Zusammenkünfte musste die Polizei Sonnabendabend nach Hinweisen in Tauscha und Hartmannsdorf auflösen. Bei einer Garagenparty in Tauscha trafen die Beamten neben dem 30-jährigen Besitzer noch neun weitere Personen an. In einer Kleingartenanlage in Hartmannsdorf trafen die Beamten auf insgesamt zwölf junge Leute, die auf einem Pachtgrundstück zusammen feierten.

