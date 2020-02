Nach einem Hinweis durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat die Polizei am Wochenende zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Dabei ist auch Diebesgut aus Oschatz und Torgau aufgetaucht. Die beiden Männer werden am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Polizei macht zwei Einbrecher in Ostrau dingfest