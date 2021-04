Polizei nimmt nach Sexualdelikt in Hainichen Tatverdächtigen fest

Hainichen

Ein in Hainichen begangener Sexualdelikt beschäftigt die Polizei. Zeugen bemerkten am frühen Mittwochabend an der Straße Ottendorfer Hang einen Mann und einen Jungen. Beide hielten sich mit heruntergelassenen Hosen unterhalb eines Hochparterre-Balkons auf. Als der Mann augenscheinlich sexuelle Handlungen an dem Jungen vornahm, machten die Zeugen lautstark auf sich aufmerksam und riefen dem Mann zu, von dem Jungen abzulassen. Daraufhin verschwand der Junge und der Mann folgte ihm.

Somalier festgenommen

Alarmierte Polizisten konnten kurz darauf nahe des Beobachtungsortes den durch die Zeugen beschriebenen Jungen feststellen. Es handelte sich um einen 14-Jährigen. Auf Nachfrage bestätigte er den Beamten das, was die Zeugen berichtet hatten. Der 14-Jährige gab den Polizisten zudem einen Hinweis zum Wohnort des Tatverdächtigen: eine Unterkunft für Asylsuchende an der Straße Ottendorfer Hang in Hainichen. Die Polizisten begaben sich dorthin, wo ihnen im Hausflur der Tatverdächtige entgegen kam. Er versuchte, zu flüchten. Dies konnten die Polizisten verhindern. Der Tatverdächtige, ein 33-jähriger somalischer Staatsbürger, wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlungsrichter vorgeführt

„Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse wird nunmehr gegen den 33-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen ermittelt. Er wird im Laufe des Donnerstags am Amtsgericht Chemnitz einem Ermittlungsrichter vorgeführt“, informiert Andrzej Rydzik, stellvertretender Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Der geschädigte 14-Jährige wurde noch am Mittwochabend medizinisch betreut. Nach Polizeiangeben geht es dem 14-Jährigen den Umständen entsprechend gut.

Von daz/obü