Polizei rückt mit Großaufgebot in Heyda an

Heyda

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei aktuell in Heyda im Einsatz. Dort ermitteln die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz gemeinsam mit Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft im Zuge internationaler Kfz-Verschiebung – also Autos, die gestohlen werden, um sie anschließend weiterzuverkaufen. „Es wurden in den Objekten schon eine Vielzahl an Beweisen gefunden“, erklärt Andrzej Rydzyk, Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz. „Es gab auch schon vorläufige Festnahmen.“ Es handle sich um ein länger andauerndes Verfahren.

