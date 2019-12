Roßwein

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber in Roßwein nahezu auf frischer Tat gestellt. Zuvor soll der 26-Jährige gegen 4.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Marktes an der Döbelner Straße einen 38-jährigen Mitarbeiter einer Speditionsfirma angesprochen und Geld von ihm gefordert haben. „In der Folge kam es zur Auseinandersetzung zwischen den Männern, wodurch der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Alarmierte Beamte konnten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen“, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz dazu weiter mit. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Von ap/DAZ