Polizei stoppt Demonstranten in mehreren mittelsächsischen Städten

Mittelsachsen

Wegen unzulässiger Versammlungen waren Beamte der Polizeidirektion Chemnitz am Montagabend in mehreren mittelsächsischen Städten im Einsatz. Dabei ging es um die Durchsetzung der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung sowie in Einzelfällen um den Schutz ordnungsgemäß angezeigter Versammlungen, die jeweils mit nicht mehr als zehn Teilnehmern stattfinden durften. Die sächsische Bereitschaftspolizei und die Bundespolizei unterstützten die Einsätze.

Gruppen von bis zu 250 Personen

In Freiberg sammelten sich am Montag gegen 18 Uhr an mehreren Stellen größere Personengruppen und liefen dann los. Es handelte sich um Gruppen von 50, 100 und 250 Personen. Als die Polizei versuchte, diese zu stoppen, zerstreuten sich die Personen zunächst. Teilgruppen waren anschließend im Stadtgebiet unterwegs, liefen jedoch bei Eintreffen von Einsatzkräften auseinander. Eine weitere größere Gruppe wich den Einsatzkräften zunächst aus und zerstreute sich schließlich. Gegen 19.45 Uhr waren laut Polizei kaum noch relevante Personenbewegungen festzustellen.

Polizei nutzt Lautsprecherdurchsagen

In Frankenberg beteiligten sich etwa 80 Personen am Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Sie liefen vom Marktplatz als Aufzug los und wurden von den Einsatzkräften gestoppt. Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen liefen die Personen auseinander. Einige versuchten nochmals, sich auf dem Markt zu versammeln. Die Beamten unterbanden das durch offensive Ansprachen und ahndeten mindestens fünf Ordnungswidrigkeiten.

Wagensperre errichtet

In Mittweida liefen in der Spitze etwa 140 Personen vom Markt in Richtung des Krankenhauses, wo einige Teilnehmer des Aufzuges Kerzen abstellten. Eingesetzte Polizisten errichteten eine Wagensperre, woraufhin sich die Personen in kleinen Gruppen entfernten.

