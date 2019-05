Mühlau/Mittelsachsen

Einen ausgesprochen guten Riecher bewiesen Streifenpolizisten in der vergangenen Woche auf der Bundesautobahn 72 in Richtung Chemnitz. Bereits am Donnerstag, 16. Mai , stellten die Beamten kiloweise Drogen auf dem Rastplatz „Am Mühlbachtal“ (Fahrtrichtung Leipzig – Hof) sicher

Was war passiert? Den Beamten war an der Anschlussstelle Niederfrohna ein Audi aufgefallen, dessen Fahrer wiederholt die Fahrspuren wechselte, ohne zu blinken und den Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Autos deutlich sichtbar unterschritt.

Verkehrskontrolle am Rastplatz

Was daraufhin folgte, war eine Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz „Am Mühlbachtal“, die sich wenig später als gewichtiger Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität herausstellen sollte. Die Beamten unterzogen den Audi-Fahrer (46) einem Drogenschnelltest, welcher positiv auf Amphetamine reagierte. In seiner Jacke hatte er eine Konsumeinheit Crystal in einem Cliptütchen versteckt.

Drogenpäckchen in der Reisetasche

Im Kofferraum des Wagens fand sich zudem eine Reisetasche, in der mehrere Päckchen mit Rauschgift lagen. In Summe handelte es sich um fünf Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Crystal mit einem geschätzten Schwarzmarktwert von annähernd 150 000 Euro.

46-Jähriger festgenommen

Der 46-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Chemnitzer Wohnung entdeckten Kriminalisten typische Betäubungsmittelutensilien, die die Annahme des Drogenhandels bestärkten. Unter anderem wurden Großpackungen mit Cliptütchen und mehrere hundert Euro in Fünfzigerscheinen sichergestellt.

Ermittlungen dauern an

Am Freitag, 17. Mai wurde der des unerlaubten Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Tatverdächtige auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 46-Jährigen, der sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Es ist nach Einschätzung der Kriminalisten davon auszugehen, dass die sichergestellten Drogen für den Weiterverkauf in Chemnitz bzw. das hiesige Umland bestimmt waren. Die Ermittlungen dauern in der Sache weiter an.

Von daz/HS