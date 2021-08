Polizei sucht Samantha-Jasmin aus Roßwein

Roßwein

Die Polizei sucht seit vergangenem Sonnabend nach der 16-jährigen Samantha-Jasmin T. aus Roßwein. Die Jugendliche verließ bereits am 24. Juli die elterliche Wohnung in Roßwein. Seit dem ist unbekannt, wo sie sich aufhält. Der Polizei liegen bislang keine Anhaltspunkte dazu vor, dass Samantha-Jasmin etwas zugestoßen sein könnte. „Bei den Ermittlungen ist bekannt geworden, dass die vermisste Jugendliche unregelmäßigen Kontakt zu Vertrauenspersonen hält. Sowohl aus den Befragungen der Vertrauenspersonen als auch nach wiederholten Überprüfungen von bekannten Anlaufstellen konnten die Ermittler keine konkreten Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen erlangen“, erklärt Marcus Gerschler von der Polizeidierektion Chemnitz.

Samantha-Jasmin T. aus Roßwein wird gesucht. Quelle: privat

Bei den weiteren Ermittlungen wird nunmehr öffentlich nach Samantha-Jasmin gefahndet. Sie könnte sich womöglich in Chemnitz, Döbeln oder in Berlin aufhalten. Samantha-Jasmin T. ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat schwarze, kurze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Jugendliche ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei fragt: Wer hat die 16-Jährige seit dem 7. August dieses Jahres gesehen und wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Jugendlichen machen? Wem ist die Vermisste womöglich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu möglichen Bezugspersonen der 16-Jährigen machen? Hinweise von Zeugen nehmen das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 659-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von daz/obü