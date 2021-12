Polizei sucht Unfallfahrer aus Striegistal

Roßwein

Eine 76-jährige Citroën-Fahrerin geriet am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Roßwein auf der Etzdorfer Straße (S 34) mit ihrem Pkw ins Schleudern. Sie war stadteinwärts unterwegs. Nahe der Einmündung in die Böhringener Straße geriet der Citroën in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Die Frau blieb unverletzt. An dem Fahrzeug sowie dem Zaun entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6 000 Euro.

Im Striegistal ereignete sich am Vormittag ebenfalls ein Unfall. Gegen 11.30 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Lange Straße aus „Zur Wiesenmühle“ kommend in Richtung Richard-Witzsch-Straße. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Pkw rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Abwasserschacht und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Im Anschluss verließ der zunächst unbekannte Fahrer den Unfallort, ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu machen.

Der Gesamtsachschaden beträgt zirka 5 000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.Im Zuge der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des Unfallwagens um einen 66-jährigen Mann handelt. Gegen diesen wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Verbindung mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Von daz