Polizei sucht Unfallflüchtigen nach Crash bei Leisnig

Leisnig

Bereits Anfang des Monats hat sich auf der S36 bei Leisnig ein Unfall ereignet. Die Streifendienstleitung des Döbelner Polizeireviers informierte darüber am Donnerstag und sucht nun nach Zeugen.

„Der Fahrer eines schwarzen PKW BMW 3er befuhr die Umgehungsstraße in Richtung Polkenberg, als ihm ein weißer Kleinwagen, vermutlich Opel, entgegen kam“ heißt es in der entsprechenden Mitteilung über den Unfall vom 1. Juli. „Der Fahrer des weißen PKW mit verchromtem Kühlergrill geriet in dem leichten Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn, so dass das der Fahrer des BMW nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden.“

Doch eine Kollision mit der Leitplanke am Abzweig nach Altleisnig ließ sich offenbar nicht mehr vermeiden. Während so ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand, fuhr das weiße Fahrzeug einfach weiter.

Wer den Vorfall an besagtem Tag um etwa 16.20 Uhr beobachtet hat und somit Angaben zum Unfallhergang oder gar zum bisher unbekannten Unfallverursacher machen kann, kann sich beim Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431/6590 melden.

Von ap/DAZ