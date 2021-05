Roßwein

Seit Sonntagnachmittag wird die 16-jährige Samantha-Jasmin T. vermisst. Sie verließ am gegen 14 Uhr gemeinsam mit einer Freundin unerlaubt das Gelände eines Fachkrankenhauses in Wermsdorf. Während die Freundin am folgenden Tag angetroffen werden konnte, blieb Samantha-Jasmin vermisst. Sie hielt sich erst in einer Wohnung in Leipzig auf und wollte später zu einem Bekannten in Richtung Chemnitz fahren. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Mädchen. Samantha-Jasmin T. ist etwa 1,70 Meter groß. Ihr scheinbares Alter ist 15 Jahre. Sie hat eine schlanke Statur und ist etwa 50 Kilogramm schwer. Sie trägt blondes, kurzes Haar, eine Zahnspange und eine Brille. Bekleidet ist sie mit einer grau-schwarzen Jacke der Marke „Camp David“, blauen Jeans, schwarz-weißen Turnschuhe und einem schwarz-grauen Basecap.

Wer hat die 16-Jährige seit dem 23. Mai, im Raum Leipzig oder Richtung Chemnitz gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von Thomas Sparrer