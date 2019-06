Riesa

Die Polizei sucht einen 35 Jahre alten Mann, der sich möglicherweise in der Region Oschatz oder in der Region Döbeln aufhält. Wie die Polizei berichtete, stammt der Vermisste aus Riesa im Landkreis Meißen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 35-Jährige mit Suizidgedanken trägt.

Matthias S. verließ am Sonntag die Wohnung und kehrte bislang nicht zurück. Er ließ seine persönlichen Dokumente und das Handy in der Wohnung zurück. Sämtliche bekannten Aufenthaltsorte wurden bereits geprüft, so die Polizei weiter.

Wer hat Matthias S gesehen?

Matthias S. ist etwa 1,75 Meter groß und kräftig. Das scheinbare Alter liegt zwischen 35 und 40 Jahren. Er hat rötliche, sehr kurze Haare und eine blasse Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer kurzen grauen Hose. Zur Oberbekleidung ist nichts bekannt.

Nun fragt die Polizei: Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von lvz