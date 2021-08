Polizei suchte 36-Jährige aus Waldheim – Frau ist wohlbehalten zurück

Waldheim

Die Polizei sucht seit gestern nach der 36-Jährigen Stefanie P. aus Waldheim. Das bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz. Die Frau hat am Samstag, gegen 17 Uhr eine Wohneinrichtung in der Hainichener Straße verlassen. Zuletzt wurde sie am Sonntag gegen 05:45 Uhr an einer Tankstelle in Hartha gesehen.

Ein Polizeihubschrauber war am Sonntagabend über Waldheim, Döbeln und Hartha im Einsatz, außerdem ein Personensuchhund sowie Beamte der Polizei. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, da sie auch auf Medikamente angewiesen ist.

Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie womöglich eine türkis/schwarze Jacke mit Kapuze.

Update: Wie die Polizei nunmehr mitteilt, ist die Vermisste wieder da. Sie wurde am Dienstagmittag wohlbehalten in Meuselwitz angetroffen und anschließend zurück nach Waldheim gebracht.

Von kr