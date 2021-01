Polizei und Feuerwehr bei Unfall in Waldheim im Einsatz

Waldheim

Zu einem Unfall kam es am Montagabend in Waldheim. Wie Augenzeugen berichten, waren am Abzweig Bahnhofstraße/Breuningstraße zwei Fahrzeuge kollidiert. Laut Jana Ulbricht, Pressesprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, gab es keine Verletzten, obschon vorsorglich auch der Rettungswagen anrückte.

Zu einem Unfall kam es auf der Bahnhofstraße in Waldheim. Die Feuerwehr war auch im Einsatz. Quelle: Sven Bartsch

Gegen 16.25 Uhr hatte die Polizei den Unfall auf dem Schirm. Wie Jana Ulbricht sagt, ist auch die Feuerwehr ausgerückt. Die Kameraden sollen Betriebsstoffe binden, die aus den verunfallten Fahrzeugen ausgelaufen waren, und so eine Umweltsauerei vermeiden. Übernommen hatten diesen Einsatz die Kameraden der Ortsfeuerwehr Richzenhain. Die waren zudem räumlich am nächsten dran am Geschehen.

Zu einem Unfall kam es auf der Bahnhofstraße in Waldheim. Quelle: Sven Bartsch

Die Bahnhofstraße war wegen des Einsatzes der Rettungskräfte erst halbseitig, später voll gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.

