Hartha

Ein Zeuge wandte sich am Montagnachmittag an die Polizei und berichtete von einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße, in der sich drei mutmaßliche Drogendealer aufhalten würden. Polizisten gingen daraufhin dem Hinweis nach und trafen in der Wohnung auf eine Frau (30) sowie zwei Männer (26 und 31). Während der Befragung der Angetroffenen verhielt sich die 30-Jährige merkwürdig und glaubte, in einem scheinbar unbeobachteten Moment, eine Dose vor den Polizisten in einem Regal verstecken zu können. Auf Aufforderung der Beamte holte die Frau die Dose wieder hervor. Darin fanden sich mehr als nur Konsumeinheiten Cannabis.

Richtiger Riecher

Da der Verdacht bestand, dass weitere Betäubungsmittel in der Wohnung zu finden seien, wurde ein Rauschgiftspürhund der Polizeidirektion Chemnitz angefordert. Diensthund „Pepe“ verwies sowohl im Wohnzimmer als auch in der Küche der Wohnung, woraufhin sein Hundeführer eine Holzbox mit weiterem Cannabis sowie einen sogenannten Grinder zur Zerkleinerung von Betäubungsmitteln fand. In Summe stießen die Einsatzkräfte auch dank des richtigen Riechers des vierjährigen Malinois „Pepe“ auf insgesamt knapp 20 Gramm Crystal, gut 90 Gramm Cannabis, vier Gramm Haschisch, drei Gramm berauschende Pilze, zwei LSD-Pappen sowie rund 3.800 Euro Bargeld in verschiedenen Verstecken der Wohnung.

Anzeige

Kripo ermittelt

Aufgrund des Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde das festgestellte Trio vorläufig festgenommen, wobei der 31-Jährige ohnehin mit zwei offenen Haftbefehlen (Untersuchungshaft und Vollstreckungshaft) zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die Festnahmen der 30-jährigen Tatverdächtigen und des 26-Jährigen (beide deutsche Staatsangehörigkeit) heute aufgehoben. Der 31-jährige Deutsche wurde am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn war Haftbefehl erlassen worden. Die weiteren Ermittlungen führt nunmehr die Kriminalpolizei.

Von DAZ