Polizeihubschrauber raubt Anwohnern in Waldheim den Schlaf

Waldheim

Die Rotorgeräusche eines Polizeihubschraubers haben Anwohner an der Mittweidaer Straße aus dem Schlaf gerissen. Nun fragen sich die Leute, was da los ist. Auch in den sozialen Netzwerken im Internet ist der laute Lufteinsatz Thema.

lvz.de erfuhr auf Anfrage im Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz lediglich, dass die Beamten „eine vermisste Person suchen“. Weitere Details nannte der Diensthabende auch auf Nachfrage nicht.

Schon am Sonntag vor einer Woche suchte die Polizei mit Hubschrauber nach einer Vermissten. Diese hatte eine Wohneinrichtung an der Hainichener Straße verlassen und war nicht zur vorgegeben Zeit zurückgekehrt. Am Dienstag vergangener Woche tauchte sie wohlbehalten wieder auf.

Von Dirk Wurzel