Mittelsachsen

Die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz hat am Dienstag 156 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr festgestellt. Bei einer zweistündigen Kontrolle mit der Laserpistole auf der B 175 im Wechselburger Ortsteil Carsdorf stellten die Beamten 14 Fahrzeugführer fest, die sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h hielten. Acht Überschreitungen lagen im Bußgeldbereich. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 115 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

In der Alten Straße im Lunzenauer Ortsteil Cossen fiel den Polizisten gegen 17:40 Uhr ein VW auf, der schwarze Rückleuchten hatte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie weitere technische Veränderungen an dem Auto fest, außerdem gab es nur einen nachträglich angebauten Rückstrahler. Der VW wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Der 37-jährige Fahrer erhält eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr prüften die Beamten auf der A72 kurz vor der Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff in Fahrtrichtung Hof die Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Insgesamt 5251 Fahrzeuge wurden gemessen – 93 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Bei 71 von ihnen wird ein Verwarngeld fällig werden, 22 werden ein Bußgeld zahlen müssen. Drei Fahrer fuhren so schnell, sodass sie ein Fahrverbot erteilt bekommen. Mit 155 km/h erwartet den Schnellsten ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.

Ein Team von Polizeibeamten war außerdem im Zivilfahrzeug mit Geschwindigkeitsüberwachung per Video auf der A4 und A72 unterwegs. Bei fünf Autofahrern konnten sie eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit feststellen. Drei von ihnen erwartet ein Fahrverbot.

Von lvz