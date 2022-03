Döbeln/Mittelsachsen

Die erfassten Straftaten im Altkreis Döbeln sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent zurückgegangen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz jetzt in ihrer jährlichen Kriminalstatistik mit. Demnach gab es im vergangenen Jahr 2601 registrierte Straftaten und damit 455 Fälle weniger als 2020. Die Aufklärungsquote der Polizei lag bei 66,9 Prozent und damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr (66,8 Prozent). Im Landkreis Mittelsachsen ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Hier wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.685 Straftaten registriert, ein Minus von zwölf Prozent (Aufklärungsquote: 68,3 Prozent).

Viele Deliktarten rückläufig – Sexualstraftaten nicht

Während viele Deliktarten im Vergleich zu 2020 rückläufig sind, stieg die Anzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung dagegen sowohl im Altkreis Döbeln (80/+32) als auch in Mittelsachsen (315/+104) an. Grund dafür sind vor allem mehr Fälle von Verbreitung oder Besitz von Kinderpornografie. Aber auch sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch von Kindern wurden 2021 vermehrt registriert.

„Die gestiegenen Fallzahlen sind erschreckend. Durch unsere oftmals hinweisbasierenden Ermittlungen werden mehr Fälle aus dem Dunkelfeld aufgedeckt. Aus einem bekannten Verfahren ergibt sich oft eine Vielzahl weiterer. Wir werden gerade in diesem Bereich bei den Ermittlungen nicht nachlassen. Im Gegenteil – neben einer Aufstockung der Zahl der Ermittler im Kommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei werden wir auch in diesem Jahr unsere konzentrierten Ermittlungsmaßnahmen in gleich hoher Intensität fortsetzen. So wurden diesen Monat an drei Einsatztagen bereits 20 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt“, erklärte Polizeipräsident Carsten Kaempf.

Insgesamt 2357 Personen wurden Opfer einer Straftat. Dabei waren mehr Männer (55,4 Prozent) als Frauen (44,6 Prozent) betroffen. Statistisch gesehen werden im Landkreis 3544 Straftaten je 100.000 Einwohnern begangen. Der gemeldete finanzielle Schaden betrug insgesamt ca. 8,9 Millionen Euro. Davon wurden etwa 3,4 Millionen Euro Schaden durch Wirtschaftskriminalität und etwa 2,9 Millionen Euro durch Diebstahlsdelikte verursacht. Im Bereich der Wohnungseinbrüche sind die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr erneut zurückgegangen (99 Fälle/-21). Die Aufklärungsquote liegt bei 33,3 Prozent. Deutliche Rückgänge sind ebenfalls bei Diebstählen von Fahrrädern (227 Fälle/-84) und Ladendiebstahl (331 /-167) zu verzeichnen. 724 Rauschgiftdelikte und damit 156 Fälle weniger als im Jahr 2020 wurden erfasst. Die Aufklärungsquote liegt bei 97,2 Prozent. Der überwiegende Teil der Taten entfällt mit 585 Fällen (-116) auf allgemeine Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (sogenannte Konsumentendelikte). Die Fallzahl der allgemeinen Verstöße mittels Cannabis und dessen Zubereitungen sank merklich auf 402 (-70 Fälle). Die Fallzahl bei allgemeinen Verstößen mittels Crystal (153 Fälle/-14) ging leicht zurück. Zudem wurden 71 Ermittlungsverfahren (-43) wegen unerlaubten Handels oder Schmuggels von Betäubungsmitteln abgeschlossen.

Den Großteil der registrierten Straftaten im Bereich Döbeln machten im vergangenen Jahr Diebstahldelikte (707) und andere Straftaten nach dem Strafgesetzbuch wie Sachbeschädigung (319) oder Beleidigung (207) aus. Körperverletzungen wurden 261 gemeldet (-87), Rauschgiftdelikte 172 (-21). Zudem gab es 33 erfasste KfZ-Diebstähle (-11).

Vermehrt Widerstand und Angriffe gegen die Staatsgewalt

Gestiegen sind dagegen die Zahlen beim Widerstand gegen und tätlichen Angriff auf die Staatsgewalt. In Mittelsachsen gingen mit 81 Fällen 20 Fälle mehr als 2020 in die Statistik ein. Das ist eine Steigerung von über 30 Prozent.

Für Polizeipräsident Carsten Kaempf ein Grund zur Sorge: „Dass immer mehr Polizistinnen und Polizisten, aber auch Bedienstete des Rettungswesens bei ihrer Arbeit Opfer von Angriffen werden, spiegelt leider einen Trend in unserer Gesellschaft wider, der sich im Zuge der Corona-Pandemie noch verstärkt hat. Ich erwarte mehr Respekt für diejenigen, die täglich, auch unter schwierigen Bedingungen für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ganz persönlich da sind und Verantwortung übernehmen, für Recht und Gesetz einstehen und für Sicherheit sorgen.“

