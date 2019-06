Wermsdorf

Der seit Montag aus der Fachklinik Hubertusburg in Wermsdorf vermisste 27 Jahre alte Mann ist wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann am gestrigen Donnerstag in Döbeln, auf einer Bank sitzend, durch Polizeibeamte auf der Streife angetroffen. Bis dahin suchte die Polizei in der Region unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem 27-Jährigen. Er wurde noch am Donnerstag zurück in die Fachklinik nach Wermsdorf gebracht.

Bürger um Mithilfe gebeten

Die Polizei hatte sich auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bürger gewandt und um Mithilfe gebeten. Daraufhin seien mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, berichtete die Polizei weiter, die sich zugleich bei Zeugen und Hinweisgebern bedankte.

Der junge Mann war am Montag nach einem erlaubten Ausgang nicht in die Fachklinik zurückgekehrt. Laut Polizei war der 27-Jährige, der eigentlich in Ebersbach (Landkreis Meißen) wohnt, erst im Mai dieses Jahres auf gerichtlichen Beschluss in das Fachkrankenhaus eingewiesen worden.

Von lvz