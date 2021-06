Polizist bei Unfall nahe Zschaitz schwer verletzt

Döbeln

Drei Schwerverletzte gab es am Mittwochnachmittag bei dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 169, unweit des Abzweiges nach Zschaitz. Ein 52-Jähriger war mit einem Lkw Renault auf der Bundesstraße 169 aus Richtung Riesa kommend in Richtung Döbeln unterwegs. „Etwa 150 Meter nach der Einmündung zur Straße Am Wolfsgut geriet der Lkw aus noch zu klärenden Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw VW (Fahrer: 55) zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW ausgehoben, gelangte teils auf die Leitplanke und wurde von dem Lkw noch etwa 60 Meter vor sich hergeschoben. Sowohl der 55-Jährige als auch der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer (54) wurden schwer verletzt“, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie schließlich in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz befanden sich auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Hubschrauber der sächsischen Polizei, dessen Besatzung zum Zwecke der Unfallermittlungen Übersichtsaufnahmen fertigte.

Nach Informationen von lvz.de handelt es sich bei dem schwer verletzten Fahrer des VW-Busses um den Leiter des Döbelner Polizeireviers, Andree Wagner (55), der auf dem Weg vom Dienst nach Hause war.

Der unfallbedingte Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 55000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 169 blieb bis zur Bergung der Fahrzeuge und zur Beräumung der Unfallstelle bis gegen 21.50 Uhr voll gesperrt.

Von Thomas Sparrer