Leisnig

In einem Treppenhaus in der Oberlanggasse In Leisnig randalierte in der Nacht zum Sonntag ein Mann. Hausbewohner riefen gegen 1:30 Uhr die Polizei. Die stellte den 52-jährigen Deutschen, welcher augenscheinlich eine Wohnungstür beschädigt hatte. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann aggressiv, schrie herum und bedrohte sie. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. So trat er einen Polizisten, der sich daraufhin leichte Verletzungen zuzog. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Von Thomas Sparrer