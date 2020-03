Polizist im Kaffeekränzchen von Naundorf

Leisnig

Es geschieht immer wieder und macht um das Dorf keinen Bogen: Schlitzohren versuchen, ans Geld oder anderweitiges Hab und Gut anderer Leute zu gelangen. Dass dies eben keine Panikmache, sondern mittlerweile Alltag ist, stellt sich im Seniorencafé im Naundorfer Dorfgemeinschaftshaus heraus.

Sie kommen am Tag

Es betrifft jedoch längst die gesamte Region um Leisnig und schon lange nicht mehr nur Senioren. Und: Straftaten wie Einbrüche geschehen am helllichten Tag.

Das betätigt Polizeihauptkommissar Udo Haubner, Bürgerpolizist in Leisnig. Heike Klante hatte den Mann jüngst eingeladen in die Kaffeerunde der Senioren im Dorfgemeinschaftshaus von Naundorf. Und: sowohl die Damen und Herren als auch der Polizist wissen: Der Enkeltrick kund all seine hässlichen Verwandten macht sich längst breit in den ländliche Gebieten.

Miese Tricks in und um Leisnig

Beispiel von Haubner: „Noch gar nicht lange her ist es, dass in Leisnig Leute Telefonanrufe bekamen“, sagt Haubner, „und das Gespräch wird dann so eröffnet: „Hallo, du weißt wohl nicht, wer ich bin?“

Wenn dann der Angerufene seine Verwandtschaft durchrät, ist das genau der Moment, in welchem der Anrufer Informationen abschöpft, dann unter Vortäuschung einer Notlage die Kontonummer abfragt.“ Die Masche ändert sich in Nuancen, bleibt jedoch die gleiche. „ Man sollte sich da selber nicht in Sicherheit wiegen, weil man meint, einem selber passiere das nicht“, sagt Haubner, „die Leute, die da anrufen, sind psychologisch geschult. Die kriegen Sie zum reden, auch wenn Sie vorher sagen: Sowas würde ich doch nie machen."

Eine Dame aus der Runde erzählt von eigenen Erfahrungen: „ Die rufen an, erzählen, man hätte was gewonnen, und nebenbei fragen die, wie viele Autos man schon besitzt.“ Eine andere Nummer, ebenfalls in Leisnig kürzlich abgezogen: Fremde klingeln an der Tür.

Arbeitskraft anbieten

Diese bieten ihre Arbeitskraft an als Vorwand, die Wohnung betreten zu dürfen. Eine andere Dreistigkeit, geschehen in einem Leisniger Supermarkt: Ein vermeintlicher Kunde bittet einen anderem um einen Euro für den Einkaufswagen. Und in dem Moment, wo der hilfsbereite Zeitgenosse sein Portemonnaie öffnet, greift de andere hinein, nimmt sich einen Geldschein raus und verschwindet.

Senioren sind schon wachsam

Längst sind nicht mehr nur alte Leute mit derartigen Alltagsdreistigkeiten konfrontiert sagt Haubner. Jedoch sind vor allem ältere Semester mit einer gewissen Grundwachsamkeit unterwegs.

Seltsame Dinge fallen ihnen auf, auch wenn dies nicht im unmittelbaren häuslichen Umfeld passiert. Zum Beispiel meldeten jüngst zwei ältere Damen der Polizei eine Beobachtung in der Gorschmitzer Gasse von Leisnig. Sie kamen mit dem Auto vom Seniornachmittag nach Hause, als ein Mann auf der Straße herum sprang, an die Autoscheibe klopfte und etwas rief. Sie seien einfach weiter gefahren, hätten die Polizei verständigt.

Misstrauen verhindert Hilfe

Laut Haubner sei später zwar nichts festzustellen gewesen. „Misstrauen ist tatsächlich das erste Gebot, um sich vor Schaden zu schützen.

Bedauerlich: Steckt jemand tatsächlich in Schwierigkeiten und braucht dringend Hilfe, wird diese im Zweifelsfall vielleicht dann nicht geleistet – aus Angst, selbst Schaden zu nehmen. Sich bei der Polizei zu melden, sei jedoch immer richtig, und zwar unter der 110.

Von Steffi Robak