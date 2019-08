Ostrau

Der Muskelkater vom Sägen und Schnitzen am eschernen Kalkwerker, der seit kurzem Ostraus Gäste aus Richtung Dresdener Berg begrüßt, war kaum abgeklungen, da hatten sich Hubert Harrand (79) und Helmut von Dach (70) schon in das nächste Projekt gestürzt. „Der Bürgermeister meinte, ich hab da noch einen Baum am Kindergarten, macht da mal was draus“, erzählt Helmut von Dach.

So fuhr er, der Schnitzer, mit seinem Kompagnon Harrand, dem Mann für die Vorarbeiten mit der Kettensäge, zum Kita-Gelände an der Oschatzer Straße. Hier können die Kinder seit vergangenem Jahr in einem Verkehrsgarten auf einer kleinen asphaltierten Straße mit Markierungen und Schildern für den echten Straßenverkehr üben.

Beim Arm getrickst

Was eignete sich da besser als ein den Verkehr regelnder Polizist? Dachten sich auch die beiden und schufen einen Verkehrspolizisten aus den frühen Tagen des Automobils – mit Mütze, Trillerpfeife und gebieterischer Handhaltung. Dafür hatten sie etwas tricksen müssen. „Den Arm haben wir verlängert und das extra gefertigte Stück angeleimt. Der Stamm hätte das nicht hergegeben“, erklärt von Dach.

Im Frühjahr war eine direkt an der Fahrbahn stehende Linde gefällt worden. Der verbleibende, rund vier Meter hohe Stumpf war prädestiniert, um die Figur daraus zu schnitzen. Zumal es diesmal das weichere Lindenholz war, das es zu bearbeiten galt.

In halber Zeit fertig

„Diesmal haben wir nur die halbe Zeit gebraucht“, meint von Dach in Anspielung auf das harte Eschenholz, aus dem die beiden einen mittelalterlichen Kalkwerker samt Lore und Hund gemacht hatten – in acht Tagen Knochenarbeit inklusive mehrerer kaputter Kettensägeblätter.

Das ging diesmal deutlich entspannter. Täglich von 8 bis 18 Uhr werkelten die Männer. Frau Harrand brachte nachmittags Kaffee und Kuchen. Und die Kinder den beiden Hobby-Schnitzern am Morgen ein Ständchen. „Die kamen morgens an und wir haben einfach mal laut ,Teddy brumm, brumm, brumm’ gesungen. Da haben sie uns ein moderneres Kinderlied im Gegenzug gesungen“, freut sich von Dach noch immer.

Kinder neugierig

Rege haben die Kinder den Prozess des Heraussägens und -schnitzens begleitet. „Für sie war wichtig: Kriegt er auch eine Pistole?“, erzählt von Dach. Und so schnitzte er auch ein Halfter mit Pistole und sogar einen frei schwebenden Gummiknüppel – ganz so wie Polizisten eben ausgestattet sind.

Für die beiden Freunde soll es nun das letzte Projekt dieser Art gewesen sein. „Wir haben viele private Anfragen gekriegt, aber die vielen Stunden, die man da sitzt, das kann keiner bezahlen. Und wir wollen auch gar kein Geld. Wir haben das für die Gemeinde gemacht und jetzt gemerkt, dass es auf Dauer nicht das richtige für uns ist. Wir haben gar nicht die richtigen Werkzeuge für solche Arbeiten“, erklärt von Dach.

Schnitzer wünschen sich schützendes Dach

Einen Wunsch haben die beiden aber: Einmal pro Jahr soll der Holzschutz erneuert werden. Und der Polizist sollte wie der Kalkwerker auch ein Dach bekommen, damit das weichere Lindenholz nicht in wenigen Jahren zerfällt und der Uniformierte seinen immerwährenden Dienst verrichten kann.

Von SebastIan Fink