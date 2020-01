Presleys Prinzessin gibt’s jetzt für die Ohren

Waldheim

Kinderchor der Oper Leipzig, philharmonisches Orchester, Gesangssolistin – das musikalische Gewand der Prinzessin Françoise ist sehr reichhaltig und umfangreich geworden. Das Mitmach-Kinderbuch „Prinzessin Françoise und der königliche Geschichtenerzähler“ aus der Feder von François Maher Presley ist ein Gemeinschaftswerk. Viele Waldheimer haben dem Autor geholfen. Bei dem Werk handelt es sich um ein 100-seitiges Mitmachbuch, das die Kinder zum Lesen, Schreiben oder Malen einlädt, um so Lernen interaktiv zu gestalten. Matthias Löwe hat in seinem umfangreichen Waldheim-Archiv Bilder von Kurt Rübner herausgesucht und François Maher Presley zur Verfügung gestellt. Auch Barbara Hengst, die Leiterin des Stadt- und Museumshauses, half dem Autor.

„Weitere Illustrationen, die den Text mit Rübners Bildern verbinden, kommen vom Maler Ekkehart Stark“, nennt François Maher Presley einen weiteren wichtigen Unterstützer. „Lehrerinnen und Lehrer um den Schulleiter der Förderschule Waldheim, Heiko Felgener, geben inhaltliche Hinweise oder schlagen Schriften vor, die für Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren besonders gut lesbar sind. Originellerweise wird in Sachsen ausgerechnet ein Schrifttyp mit dem Namen ,Hamburg’ empfohlen“, erzählt François Maher Presley. In der Freien und Hansestadt hat die Stiftung des Autors, die in Mittelsachsen sehr aktiv ist, ihren Sitz. Auch von hinter den dicken Mauern bekam Presley Hilfe. „Die Arbeiten an den Bildern und Schriften, das Freistellen, die Farbkorrekturen oder Umwandlung übernimmt der Waldheimer IHK-Ausbilder Ingo Ließke zusammen mit einem Strafgefangenen aus der JVA in Waldheim, der sich damit in seiner Freizeit beschäftigt“, sagt er. Dieser junge Mann absolviert gerade seine zweite Ausbildung, worüber wir bereits berichtet haben. Zudem hat die François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur jüngst sein Engagement mit einer Ehrenurkunde gewürdigt. Dank des Komponisten David Meyer ist die Geschichte von der Prinzessin zu einem Musikstück geworden. Die Gemeinde Kriebstein und die Kleinstadt Waldheim werden erstmalig in einem Lied erwähnt sein.

Die Musik wurde für Großes Orchester geschrieben. Daran beteiligt waren neben dem Komponisten und dem Autor Kinder des Kinderchors der Oper Leipzig unter Leitung von Sophie Bauer. Die wunderschöne Stimme der Solisten stammt von Mathilda Dylus. Parallel dazu wurde eine Klavierfassung geschrieben, damit Mitglieder des Ensembles des Mittelsächsischen Kultursommers unter Leitung von Jörn Hänsel es während der kommenden Saison unter anderen auch während des zweitägigen Festivals der „Burg der Märchen“ in Kriebstein aufführen können.

Aber vorher erscheint die CD im Handel, im Raum Waldheim/ Kriebstein bei „DierBooks“ oder im Stadt- und Museumshaus Waldheim. Darüber hinaus wird sie über den Buchhandel erhältlich sein. Sie kostet fünf Euro.

