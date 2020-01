Wie trinkt das Baby gut trotz Erkältung? Beratung in Leisnig

Leisnig

Die Erkältungszeit ist ohnehin schon eine Belastung für junge Mütter und ihre Babys, erst recht, wenn der Säugling gestillt wird. Und das wird dann zu einer echten Herausforderung für beide.

Kampf mit Husten und Schnupfen

Für Mittwoch, 29. Januar, lädt das Stillcafé der Helios Klinik Leisnig von 10 bis 11.30 Uhr junge Mamas ein, sich gemeinsam mit ihren Sprösslingen zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt steht zum Auftakt der diesjährigen Stillcafé-Reihe das Thema: „Stillen in der Erkältungszeit: Wenn Mama und Baby mit Husten und Schnupfen kämpfen“. Das Stillcafé findet in den Räumen der Elternschule, dritte Etage in Haus A der Klinik an der Colditzer Straße 48 statt.

Verhütten während der Stillzeit

Während der regelmäßig am letzten Mittwoch im Monat stattfindenden Treffen gibt es jeweils kurze Referate zu Schwerpunktthemen, die jungen Eltern häufig unter den Nägeln brennen, wie zum Beispiel der erste Brei, Verhütung während der Stillzeit oder Reisen mit Säuglingen. Das nächste Stillcafé wird am Mittwoch, 26. Februar angeboten, ebenfalls von 10 bis 11.30 Uhr, am gleichen Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neu in Leisnig Stillambulanz

Erst im Januar hatte die Helios Klinik Leisnig ihr Angebot rund ums Stillen erweitert und eine Stillambulanz eingerichtet. Werdende als auch frisch gebackene Mütter können hier ganz individuelle Beratung und Hilfe rund ums Stillen in Anspruch nehmen.

Ansprechpartner bei plötzlichen Problemen

Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr ist das Stillberaterinnen-Team, bestehend aus vier Stillberaterinnen, im Haus und steht für Fragen, Beratung und konkrete Hilfestellungen zur Verfügung.

„Das gilt sowohl für Mütter, die in unserem Haus entbinden als auch für Mütter, die noch entbinden werden oder mit ihrem Baby schon zu Hause sind und sich plötzlich mit Problemen beim Stillen, wie zum Beispiel einer mangelnden Gewichtszunahme des Babys oder einer entzündeten Brust konfrontiert sehen“, sagt Kerstin Maaß, zertifizierte Stillberaterin.

Wer anderswo entbunden wurde, ist auch willkommen

„Wir versuchen dann ganz individuell mit Zeit und Geduld das Problem anzugehen und den Mamas Sicherheit und Vertrauen in ihre Stillfähigkeit zu geben.“ Das Angebot der Stillambulanz ist nicht auf die Klinik beschränkt. Auch „externe“ Mamas sind während der Schwangerschaft und danach in der Helios Klinik Leisnig willkommen und können telefonisch einen schnellen Termin in der Stillambulanz vereinbaren. Die Stillambulanz der Helios Klinik Leisnig ist erreichbar unter folgender Mailadresse und Telefonnummer: stillambulanz.leisnig@helios-gesundheit.de, und telefonisch unter 034321/ 8305.

Von Steffi Robak