Die Kinder der Grundschule „Tintenkleks“ in Mügeln mussten diese Woche für einen Tag auf ihre Schulleiterin Konstanze Hartmann verzichten. Die Großweitzschenerin war als Programmmacherin für einen Tag beim MDR Sachsen. „In der Schule ist Medienbildung ein Thema und da kann es nur gut sein, so einen Einblick zu bekommen. Es interessiert mich persönlich sehr, wie Beiträge recherchiert, gedreht und bearbeitet werden“, erzählte sie über ihre Motivation, sich zu bewerben.

Straßenumfrage in Pirna

Einen ganzen Tag lang durfte die Pädagogin aus Großweitzschen den Redaktionsalltag beim MDR Sachsenspiegel im Dresdner MDR-Landesfunkhaus kennenlernen. In der Frühkonferenz, in der die Themen des Tages diskutiert und die verantwortlichen Redakteure bestimmt wurden, bekam Konstanze Hartmann gleich ihren ersten Auftrag: Gemeinsam mit Sachsenspiegel-Reporterin Regina Hamborg fuhr sie nach Pirna. Am „Ehrentag der Großeltern“ wurde die Reporterin auf Zeit gleich vor die schwierige Aufgabe einer Straßenumfrage gestellt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen waren die Töne schließlich im Kasten. „Man überlegt sich, wie kann ich das jetzt formulieren und dann möchte man den sächsischen Dialekt nicht so raushängen lassen“, erklärt Konstanze Hartmann.

Nach dem Drehtermin ging es zurück nach Dresden zur Endfertigung des Beitrages. „Das flimmert abends so über den Bildschirm und man denkt, ja – schöner Beitrag. Aber wie viele Leute daran gearbeitet haben und wie viele Absprachen dafür notwendig waren, das fand ich sehr interessant, dies einmal kennen lernen zu dürfen“, resümierte die Großweitzschenerin nachdem der zweiminütige Film nach zwei Stunden Arbeit am Schnittplatz sendefertig war.

Die Sachsenspiegel-Sendung konnte Konstanze Hartmann in der Senderegie verfolgen und dabei Moderatorin Anja Koebel kennen lernen. „Wenn ich wiederkommen dürfte, dann würde mich die Arbeit der Radiomoderatoren und die Produktion von Sendungen interessieren“, so die Großweitzschenerin.

