Döbeln/Ostrau

Das Motto des diesjährigen Denkmaltages lautete „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Während die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bundesweit dazu aufgerufen hatte, wegen Corona auf eine virtuelle Präsentation von Gebäuden im Internet zu setzen, wollte die Kreisverwaltung Mittelsachsen eine Besichtigung von Objekten vor Ort ermöglichen und hatte die zentrale Anmeldefunktion übernommen. Auf der Burgruine Frauenstein gab es am Sonntag zudem eine zentrale Eröffnungsveranstaltung, bei der Landrat Matthias Damm ( CDU) drei Denkmalpreise vergab. Diese gingen diesmal nach Großschirma, Kleinschirma und Köthensdorf. „Ich freue mich immer wieder zu sehen, dass sich Menschen für den Erhalt von Denkmälern engagieren“, erklärte Damm.

Spaziergang durchs Klosterviertel

Zu den unter den gebebenen Umständen etwas weniger als sonst geöffneten Denkmalen in der Region Döbeln gehörte der ehemalige Propsteihof im Döbelner Klosterviertel und der Gasthof „Wilder Mann“ in Ostrau.

Anzeige

Helmut Bunde und Jürgen Dettmer von den Döbelner Heimatfreunden führten durchs Klosterviertel. Start des Rundgangs war im Hof der einstigen Probstei, wo Axel Friedrich mit seiner Frau eine Besichtigung ermöglichte. Lange vor dem eigentlichen Beginn hatten sich die pro Rundgang erlaubten 30 Personen und mehr eingefunden, so dass die Organisatoren gleich weitere Gruppen bildeten.

Weitere LVZ+ Artikel

Wohnen im Denkmal

Familie Friedrich hatte 1997 nach über zehn Jahren Leerstand das Denkmal an der Klosterstraße 11 gekauft und bis 2002 wieder aufgebaut und saniert. Wohnraum für die Familie selbst sowie für einige Mieter war entstanden. „Damals hatte es zehn andere Interessenten für das Objekt gegeben. Doch deren Projekte liefen auf Abriss der historischen Substanz und Neubau hinaus. Da gab es die zum Beispiel die Version mit Hängeterrassen und die mit einem Turm.“ Laut Heimatfreund Jürgen Dettmer war es ein großes Glück für Döbeln, dass die Pläne nicht umgesetzt wurden, stattdessen Axel Friedrich zum Zuge kam. Ein wahres Kleinod wurde so gerettet und erhielt eine neue Nutzung. Kaum war die Sanierung abgeschlossen, richtete das August-Hochwasser 2002 auch an diesem Denkmal große Schäden an. 2005 erhielten Friedrichs schließlich den Denkmalpreis für die Leistung des Wiederaufbaus.

Portal aus Renaissance

„Bei einer Propstei handelte es sich um den weltlichen Teil eines Klosters. Dort wurde Bier gebraut, es gab Bier- und Weinkeller, es lagerten Lebensmittel“, erklärte Helmut Bunde, der viel übers Klosterviertel weiß. 1330 war das Kloster am heutigen Klostergäßchen errichtet, 1539 mit der Säkularisierung aufgelöst worden. Später verschwand das Kloster, die Propstei blieb, stand mehrfach längere Zeit leer und wurde umgebaut. So stammt das heute noch erhaltene Sitznischen-Portal aus der Renaissancezeit.

Ballsaal fast fertig

Um einiges jünger, aber deshalb nicht weniger beeindruckend ist der Gasthof „Wilder Mann“ mit dem fast fertigsanierten Ballsaal, der seinesgleichen sucht in Sachsen. „Viele solcher Säle gibt es nicht mehr im Freistaat, und vor allem nicht in einem sanierten Zustand“, sagt Diplom-Restaurator Thorsten Niemoth, der als Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege die Saalsanierung begleitet hat und am Sonntag in ebendiesem Saal Vorträge hielt und Führungen anbot. Viele der alten Saalgebäude seien mittlerweile abgerissen oder dem Verfall preisgegeben. „Zum Glück fanden sich in Ostrau engagierte Bürger, die dieses Schicksal für ihren Saal abwendeten“, sagt Niemoth.

Diplom-Restaurator Thorsten Niemoth ist Spezialist für historische Wandmalereien. Am Sonntag hielt er Vorträge und absolvierte Führungen im restaurierten Ballsaal des Gasthofes „Wilder Mann“ in Ostrau. Quelle: Sven Bartsch

Aufzug im „Wilden Mann“

Monika Fischer, Chefin des Fördervereins, ist stolz auf das Erreichte. In den zurückliegenden Monaten konnte die Wand- und Deckenmalerei weitgehend abgeschlossen werden, wobei einzelne Sichtfenster zeigen, wie es in der Zeit des Spätklassizismus im Saal aussah. Ein Aufzug wurde eingebaut und eine große Tür zwischen Saal und Barbereich. Ein großer originaler Wandspiegel wird gerade restauriert und erhält einen Konsolentisch, die acht Säulen sollen neue Farbgebung und Ornamentik erhalten, eine breitere Fluchttreppe wird noch im Herbst installiert. „Das i-Tüpfelchen wird ein neuer Kronleuchter sein. Dafür stehen wir schon mit einer Fachfirma und der Denkmalpflege in Verbindung“, sagt Monika Fischer. „Neu denken“ – das gilt für die Nutzung. Der Saal steht für Feste wie Jugendweihen oder Schuleingang ebenso zur Verfügung, wie für private Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage. Auch kulturelle Veranstaltungen plane der Förderverein, um weiter Leben in den „Wilden Mann“ zu bringen.

Von Olaf Büchel