Prozess um Polkenberger Drogenfund platzt im Landgericht Chemnitz

Polkenberg/Chemnitz

Das dauert nun doch länger. Der Prozess gegen einen Drogenkurier endete am Donnerstag nicht wie erwartet mit einem Urteil. Stattdessen startet er noch mal komplett neu. Denn Richterin Petra Kürschner, die Vorsitzende der 5. Großen Strafkammer, setzte die Hauptverhandlung aus. Grund: Zunächst soll die psychiatrische Sachverständige Dr. Kerstin Buchholz die Schuldfähigkeit des 29-Jährigen einschätzen und die Frage klären, ob er aufgrund seiner Suchterkrankung im Maßregelvollzug zur Entzugstherapie unterzubringen ist. Eine solches gutachterliches Verfahren dauert erfahrungsgemäß einige Zeit und auf jeden Fall länger, als Gerichte Hauptverhandlungen unterbrechen dürfen. Darum der Neustart.

Umfassend ausgesagt

Rechtsanwalt Andreas Schmiedel, der Verteidiger des Mannes aus Weißenfels, hatte am vergangenen Verhandlungstag angeregt, seinen Mandanten begutachten zu lassen. Die Kammer sah zu diesem Zeitpunkt eher eine Drogentherapie angezeigt, die auf die Strafe anzurechnen ist, diese womöglich verkürzt hätte. Paragraf 35 des Betäubungsmittelgesetzes regelt dieses Prinzip Therapie statt Strafe. Der Ex-Döbelner hatte bereits umfassend zu seinem Drogenkonsum ausgesagt, der sich mit seiner Scheidung verschlimmert habe. Bis zu drei Gramm Crystal täglich habe er zuletzt genommen.

Kalaschnikow-Bajonett im Rucksack

Richterin Kürschner machte dem Mann am Donnerstag im Landgericht Mut, seine Probleme anzugehen. Sie sprach die eigentlich guten Chancen an. „Sie haben eine gute Ausbildung. Jetzt müssen Sie sehen, dass Sie ihre Schulden mit einer Privatinsolvenz angehen“, sagte sie. Und auch das Drogenproblem müsse er behandeln lassen.

Im geplatzten Prozess war bewaffneter Drogenhandel angeklagt. Als Polizisten des Döbelner Reviers am 1. Oktober 2019 den 29-Jährigen auf der Leisniger Straße in Polkenberg gegen 0.30 Uhr kontrollierten, konnten sie danach einen Haufen Strafanzeigen schreiben. Keine Fleppen, das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert, das Kennzeichen gestohlen, mehrere Messer und Pfefferspray im Rucksack, dazu Crystal und Marihuana. Das Bajonett eines Kalaschnikow-Sturmgewehrs war dabei die ungewöhnlichste Waffe in dem Arsenal. Berauscht war der 29-Jährige auch noch, hatte unter anderem über 500 Nanogramm Methamphetamin im Blut. Im Prozess gab er zu, für einen Albaner als Drogen transportiert zu haben und dafür 500 Euro pro Fahrt bekommen zu haben.

Vor sechs Jahren fiel der 29-Jährige noch mit teureren Drogen auf. Wegen des Handeltreibens mit zwei Gramm Kokain und eines Waffenvergehens verurteilte ihn Strafrichter René Stitterich (1957-2016) im Amtsgericht Döbeln 2016 zu acht Monaten Haft mit Bewährung. In zweiter Instanz wurde daraus eine Geldstrafe wegen Besitzes geringer Mengen Betäubungsmittel sowie eines Waffenvergehens von 120 Tagessätzen zu zehn Euro.

Von Dirk Wurzel