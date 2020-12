Prozess um Sexualdelikte: Wie ein Döbelner Missbrauchsbilder bekam

Döbeln/Chemnitz

Staatsanwältin Dr. Tina Mende musste viel kontern am zweiten Verhandlungstag im Missbrauchs-Prozess im Amtsgericht Chemnitz. Denn der Rechtsanwalt Thomas Uhlenbrock, Vertreter der Nebenklage, stellte die Qualität der Polizeiarbeit in Frage. Es geht in diesem Verfahren um Vorwürfe des Besitzes der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs einen siebenjährigen Kindes. Sie richten sich gegen einen 41-Jährigen Döbelner, der in Untersuchungshaft sitzt.

„Bewaffnete Polizisten holen ein Kind aus der Schule und vernehmen es ohne Beistand. Das ist inakzeptabel!“, sagte Thomas Uhlenbrock. Er fragte aus der Vernehmungsbeamtin auch heraus, dass sie dem Vater geraten hatte, besser nicht an der Vernehmung des Sohnes teilzunehmen. „Das ist aus polizeilicher Sicht besser, weil das Kind nicht beeinflusst wird“, rechtfertigte das die Beamtin. Auch die nicht kindgerechte Umgebung des Raumes, in dem die Polizei den kleinen Zeugen vernahm, stieß dem Vertreter der Nebenklage übel auf. „Da waren die vergitterten Fenster mit einem Vorhang nur mühsam verdeckt.“

Staatsanwältin Mende stellte klar, dass es üblich ist und die Strafprozessordnung (StPO) es vorschreibe, Zeugen nacheinander und nicht gemeinsam zu vernehmen. „Der Vater war hier auch ein Zeuge“, sagte sie. Außerdem stellte sie klar, dass die Polizei sowohl den Vater als auch das Kind ordentlich belehrt hatten. Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der Verteidiger des Döbelners, wollte die Aufzeichnung der Vernehmung des Kindes gar nicht abgespielt wissen. Aus seiner Sicht wäre dies nur möglich, wenn ein Richter das Kind befragt hätte. „Aber mit dem Ermittlungsrichter hat es nicht geklappt. Und da frage ich mich, ob das überhaupt noch von der StPO gedeckt ist, was wir hier veranstalten.“

Ist es, befand Richterin Gudrun Trautmann, die Vorsitzende des Schöffengerichtes, das die Anklagen gegen den 41-Jährigen verhandelt. Sie berief sich auf Paragraf 251 der StPO. Persönlich kann das Gericht den Zeugen nicht befragen. Da der Angeklagte die Tatvorwürfe des sexuellen Missbrauchs bestreitet, ist das Video der Vernehmung für die Aufklärung des Sachverhalts wichtig. Gericht und Verfahrensbeteiligte sahen es sich schließlich hinter verschlossenen Türen an – die Vorsitzende schloss die Öffentlichkeit für diese Zeit aus. Das ist ein übliches Vorgehen, wenn minderjährige Zeugen aussagen oder das Gericht ihre Aussagen in die Hauptverhandlung einführt.

Über die Missbrauchsbilder auf dem Mobiltelefon des Angeklagten kam der Polizei der Verdacht, dass der Mann auch einem Kind sexualisierte Gewalt angetan hat. Das schilderte die Kripobeamtin, die den Jungen vernommen hat. Bei ihrer Aussage war die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Genauso beim Bericht des Sachverständigen, der das sichergestellte Mobiltelefon untersucht hatte. Er schilderte nicht nur, welche Bilder und Videos auf dem Telefon gespeichert waren. Auch die Nachrichten, die sich der Angeklagte über die Dienste Telegram, Whatsapp und den Facebook-Massanger mit anderen ausgetauscht hatte, sprach er an. In diesen ging es sehr häufig um ein siebenjähriges Kind in einem sexuellen Zusammenhang. „Sieben Jahre alt, der Kleine und wohnt nur 400 Meter weit weg“, sagte der Sachverständige.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel