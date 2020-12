Ostrau

Man hat ja schon alles Mögliche auf Weihnachtspyramiden gesehen: Das Jesus nebst Maria und Josef, die Heiligen aus dem Morgenlande, Bergmänner, Kurrendesänger... die Pyramide in Ostrau nimmt auf eigene Art eine Tradition auf, die von Heimatverbundenheit zeugt: Ein Kalkmann darf auf der Ostrauer Pyramide nicht fehlen. Seit Sonntag dreht sie sich vor dem „Wilden Mann“.

Erstes stilles Leuchten

„Wir hatten absichtlich niemanden eingeladen“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling. Es muss sich allerdings trotzdem herumgesprochen haben, und so fand sich am ersten Sonntag im Advent ein kleines Grüppchen von Enthusiasten ein, die das Anschieben der Pyramide und das erste öffentliche Leuchten der Kerzen mit verfolgten.

Anzeige

Wer ist also neben dem Kalkmann noch auf den zwei Pyramiden Etagen zu finden? Helmut von Dach der Schnitzer der Figuren, erklärt, was er sich dabei gedacht hat: „Der Gurkenhals gehört auf jeden Fall mit dazu. Auch wenn aktuell keine Gurken von den Feldern rund um Ostrau beziehungsweise Jahna kommen. Aber die Geschichte der Dörfer der Region ist vom Gurkenanbau geprägt.“

Figuren aus Ostraus Geschichte

Ebenfalls aus der Historie stammt das Gänselieschen, denn – so hat von Dach recherchiert, es existierte einst ein Gänsezuchtbetrieb in Ostrau. Über die Grenzen der Region hinaus wurde er allerdings bekannt durch deren Federn beziehungsweise Daunen. Die Federn wurden in Ostrau geschleißt, die Daunen an weit entfernte Kundschaft geliefert.

In die etwas jüngere Geschichte wird mit dem Weinverkoster verwiesen. Und es wäre wohl kein Werk von und in Ostrau, wenn Helmut von Dach auch nicht wieder den legendären Ortspolizisten auf der oberen Pyramidenetage verewigt hätte.

Auf unterer Etage spielt die Musik

Auf der unteren spielt hingegen die Musik – auch wenn diese zum feierlichen Akt der Übergabe an Pyramide an den Verein Wilder Mann nicht erklingen durfte.

Der Verein um seine Vorsitzende Monika Fischer wollte zu Häppchen und Glühwein einladen. Die Original Jahnataler Blasmusik sollte spielen. Doch so drehten die Sängerin, Posaunist, Trompeter und Schlagzeuger auf der Pyramide still ihre Runden. 700 Stunden haben Helmut von Dach, Hubert Harrand und Dieter Lempe an der Pyramide gearbeitet, und zwar von Lockdown zu Lockdown.

Drittes Werk des Trios um Helmut von Dach

Begonnen haben sie im April. Es ist das dritte Werk des Trios, vin welchem sich einer ums Schnitzen, einer um die Elektrik und der Dritten vorrangig um alles kümmert, was mit dem Bau zu tun hat. Zusammen sind sie unschlagbar.

In Ostrau haben die drei Männer bereits ihre Spuren hinterlassen. Von ihnen stammt auch der Kalkarbeiter in der Dresdener Straße. Zuletzt wurde ein lebensgroßer Holzpolizist für den Verkehrsgarten an der Kindertagesstätte aufgestellt.

Von Steffi Robak