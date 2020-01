Qualität zahlt sich aus: 1.000 Euro für Harthas Oberschule

Hartha

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Pestalozzi-Oberschule erneut mit dem Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet. Die Plakette dafür ist schon am Schultor angebracht, jetzt gab es von der IHK-Regionalkammer Mittelsachsen noch eine weiter Überraschung: einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro.

Besonderes Engagement zeichnet sich aus

Andrea Tippmer von der IHK übergab den Scheck an Schulleiterin Heike Brüssau. Tippmer weiß, dass solch ein Angebot im Bereich der Berufsbildung an Schulen nicht alltäglich ist. Zwar wollen viele, aber oft lasse die Zeit und bereits die Organisation des regulären Unterrichtes das nicht zu. „Ein gutes Konzept zu entwickeln, ist natürlich sehr aufwendig. Dabei muss das gesamte Kollegium an einem Strang ziehen, sonst klappt es nicht.“ Die IHK möchte mit der Auszeichnung diese Zusammenarbeit und das Engagement der Schulen hervorheben und honorieren. „Wir sind natürlich auch an einer guten Ausbildung unserer zukünftigen Auszubildenden interessiert.“

Geld für neue Tischtennisplatten

Punkte, die für die letztendlich zur zweimaligen Auszeichnung sprechen, hat Andrea Tippmer auch parat. Die Pestalozzi-Oberschule, die mit einer eigenen Praxisberaterin und regelmäßigen Praktika für die Schüler punktet, verfüge über ein schlüssiges Konzept zur Berufsorientierung. Den Schülern werden beispielhafte Möglichkeiten geboten, sich mit ihren Stärken und Interessen auseinanderzusetzen und interessenbezogene Kompetenzen zu entwickeln. Auch die systematisch über alle Klassenstufen hinweg geführten Praxiseinblicke und Erfahrungen seien positiv bewertet worden.

Die Schulleiterin der Oberschule, Heike Brüssau, freut es. Das Geld soll allen Schülern zu Gute kommen. „Wir haben uns überlegt, dass wir gerne wieder Tischtennisplatten auf dem Schulhof installieren möchten.“ Der soll bald umgestaltet werden, ein Eckchen jedoch wäre schon bereit.

Von Vanessa Gregor