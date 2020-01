Qualm und Knatsch in Kriebstein

Kriebstein

Adel trifft Kapitalismus auf der Burg Kriebstein. Denn in der neuen Ausstellung „Dicke Luft“ geht es um die Gegensätze, welche die Industrialisierung nach Kriebethal brachte. Im Mittelpunkt der neuen Schau steht ein großes historisches Modell mit Burg, Papierwerk und Eisenbahn. Das zeigt auch Betriebsteile der Papierfabrik, die es heute gar nicht mehr gibt. Der Pirnaer Andreas Funke hat die Anlage beigesteuert. Also einen Ausschnitt davon, denn insgesamt ist sie 14 Meter lang und würde nicht in den Raum passen.

Burgchefin Susann Tiesler und Museologe Alexander Hähnel haben eine neue Ausstellung auf der Burg Kriebstein organisiert. Die heißt „Dicke Luft“, aber nicht nur wegen der Fabrikschlote der Papierfabrik. Quelle: Sven Bartsch

Die Burgherren hatten den Fabrik-Schlot fast vorm Schlafzimmer. Und damit die dicke Luft des Papierwerks. Da ist es verständlich, dass es zwischen der adligen Familie von Arnim und den Großbürgern Kübler und Niethammer Spannungen gab. „ Kriebstein galt zunächst als Anlaufstelle für Romantiker. Caspar David Friedrich war auch hier“, berichtet Alexander Hähnel, Museologe auf der Burg Kriebstein. „Ab Mitte des 19 Jahrhunderts entwickelte sich Kriebethal zu dem wichtigsten Standort der Papierherstellung in Sachsen“, sagt der Museologe. Schornsteine prägen seither das Dorfbild, Dampf und Qualm.

Die Detailtreue der Modellbahnanlage (Spurweite: H0) ist hoch. Andreas Funke aus Pirna hat sie Burg für die Ausstellung ausgeliehen. Quelle: Sven Bartsch

Eine Entwicklung, die nicht folgenlos blieb. So fallen in den 1890er Jahren Baumschäden auf, verursacht durch den Rauch. Die Waldeigentümer verlangen Schadenersatz. Aber Kübler und Niethammer streiten ab, dass die Papierfabrik dafür verantwortlich ist, auf Gutachten folgen Gegengutachten. Vor Gericht verlieren die Adligen gegen die Industriellen. Bis 1907. Zu diesem Zeitpunkt erkennen die Behörden die gesundheitlichen Schäden des Qualms und die Schäden am Wald an.

Burgchefin Susanne Tiesler kann den Gästen auch eine Bilder-Ausstellung des Malers Andreas Kunath. Kriebstein Quelle: Bartsch

Was das für die Papierfabrik bedeutete, erzählt die Ausstellung auf vielen interessanten Schautafeln. Und auch, das Knatsch um Brücken in Kriebethal Tradition hat und nicht erst seit dem Gezerre um den Küpper-Steig ist. Bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde in Kriebethal für eine Brücke demonstriert, angezettelt vom damaligen Waldheimer Bürgermeister.

Zur Eröffnung werden die Züge der Modelleisenbahn fahren, sonst dient das Modell der Anschauung. Eintritt nimmt die Burg am Tage der Eröffnung nicht. „Mit dem freien Eintritt wollen wir einheimische Besucher auf die Burg locken. Wir haben das bereits zum Saisonende in Mildenstein so gehandhabt. Da kamen 400 Besucher, das ist super gelaufen“, sagt Burgchefin Susanne Tiesler. So gibt es den Tag des offenen Burgtores nun auch in Kriebstein, allerdings zu Beginn der Saison. Die vergangene lief gut, wenngleich die anvisierten 50 000 Gäste nicht kamen, sondern 3000 weniger. Allerdings, so Susanne Tiesler, versperrten Bauarbeiten den Weg über Rossau.

Neben der Ausstellung zeigt die Burg ab Sonnabend in der Kleinen Galerie Bilder des Schwarzenberger Malers Andreas Kunath. „ Kriebstein – Ansichten und mehr“ heißt diese. Der Besucher kann die Burg auf den Gemälden nochmal ganz neu entdecken.

Die Ausstellungen „Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856 – 1945“ und „Kriebstein-Ansichten und mehr“ sind bis 31. Oktober zu sehen. Am morgigen 1. Februar können sich die Besucher diese bei freiem Eintritt zwischen 10 und 16 Uhr ansehen.

Von Dirk Wurzel